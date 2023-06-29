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Війна — день 491: ЗСУ продовжують наступати, але війська рф чинять сильний опір, незважаючи на втрати

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Бої за Україну тривають 491 день
Бої за Україну тривають 491 день

Оперативно про головне 29 червня

Російське широкомасштабне вторгнення в Україну триває 491 день. Збройним силам України вдалося перехопити стратегічну ініціативу у противника, і українські війська продовжують проведення наступальних дій. Водночас, окупаційні війська не припиняють обстрілювати українські мирні міста.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 29 червня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Окупанти завдали удару по Запоріжжю ракетами С-300

00:00 Естонія збільшить фінансову підтримку ЗСУ до 3% ВВП.

З даними за 26 червня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 488: ЗСУ з боями просуваються в районі Бахмута

Про те, що відбувалося 27 червня, читайте у матеріалі: Війна — день 489: ЗСУ продовжують перемелювати та тіснити окупантів на півдні та сході

Як були справи 28 червня, дивіться за посиланням: Війна — день 490: окупанти продовжують терор мирних міст, а ЗСУ обіцяють хороші новини з фронту

Теги:
#Україна #Росія #Війна