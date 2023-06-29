ЗСУ просуваються на чотирьох ділянках фронту та діють у районі Антонівського мосту: свіжі карти боїв

ЗСУ просуваються вперед, а окупанти намагаються їх стримати

Триває 491 день повномасштабної війни з російськими окупантами, минулої доби українські війська вели контрнаступальні операції щонайменше на чотирьох ділянках фронту. Також повідомляється, що ЗСУ провели низку атак на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У Генштабі України повідомили, що Сили оборони ведуть наступальні операції на бахмутському напрямку, на кордоні Донецької та Запорізької областей та у західній частині Запорізької області. Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямах, йдуть важкі бої. Упродовж доби сталося близько 20 бойових зіткнень.

Луганська та Харківська області

Українські та російські війська 28 червня провели низку локальних атак на південь від Кремінної. За повідомленням Генштабу України, окупанти без успіху наступали у районі Білогорівки.

Луганська область

Донецька область

Обидві сторони вели наземні атаки довкола Бахмута. На кадрах із геолокацією, опублікованих 27 червня, видно, що ЗСУ просунулися на північ від Оріхово-Васильівки. За даними росЗМІ, українські військові просунулися в районі Кліщіївки, а також вели атаки по всій лінії зіткнення від Яківлівки до Курдюмівки.

Бахмутський напрямок

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти вели безуспішні наступи в районі Роздолівки, Оріхово-Васильівки, Богданівки та Білої Гори.

Також росіяни проводили наземні атаки на лінії Авдіївка – Донецьк. Російські джерела заявляли, що російська армія безуспішно атакувала в районі Первомайського, і що російські війська ведуть штурмові операції на південь від Мар’їнки.

Донецька область

"Південна вісь"

28 червня російські та українські війська завдали наземних ударів на заході Донецької області. Генштаб України повідомив, що окупанти провели безуспішні наступальні операції у районі Рівнополя. Російські джерела заявляли, що українські сили завдавали ударів у районі Рівнополя у бік Старомайорського. Російські воєнкори стверджували, що українські війська зайняли нові позиції на лінії Рівнопіль — Старомайорське та просунулися у бік Приютного.

Запорізька область

Російські джерела стверджували, що 27 та 28 червня ЗСУ провели обмежені розвідувальні атаки на лівому березі Дніпра в районі Антонівського мосту. Російський блогер стверджував, що війська рф безуспішно намагалися завдати авіаудару по позиціях ЗСУ в цьому районі. Деякі джерела повідомляли, що українські військові готуються до додаткових наступальних операцій із форсування річки Дніпро на цій ділянці.

Херсонська та Миколаївська області

Також на кадрах із геолокацією, опублікованих 27 червня, видно російські повітряно-десантні війська, які діють в Олешках.

27-28 червня українські сили обстріляли тилові райони Запорізької області. Російські та українські джерела повідомили про звуки вибухів у районі Приморська та Кам’янки. Російські та українські джерела також повідомляли про вибухи в окупованому Мелітополі.

Як писав "Телеграф", головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українські війська отримали ініціативу на полі бою та продовжують просування на низці напрямків.