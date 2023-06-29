Удар по Краматорську: жертв стало ще більше, рятувальна операція завершена (фото)

Рятувальники завершили розбір завалів на місці удару по Краматорську 27 червня

На місці ракетного удару по центру Краматорська під час розборів завалів виявили ще одного загиблого. Загальна кількість жертв страшного теракту росіян становить 12 людей. Станом на 7:20 29 червня пошуково-рятувальні роботи тут завершено.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Друга доба пошуково-рятувальної операції у Краматорську. Близько 4:00 рятувальники деблокували ще одне тіло. Кількість загиблих зросла до 12 осіб. Усі ідентифіковані", — уточнив глава МВС.

Також Клименко додав, що внаслідок ракетного удару по Краматорську 27 червня постраждали 65 людей.

Нагадаємо, що ракетний удар по центру міста забрав життя трьох дітей. Росіяни вбили двох дітей 2008 року народження та одну – 2011 року народження. Також постраждала дитина 2022 року народження.

Раніше "Телеграф" писав про те, що внаслідок удару по Краматорську 27 червня загинули сестри-близнята, які приїхали до міста побачитись з мамою. У вересні цього року їм виповнилося б по 15 років.