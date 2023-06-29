Режим Ірану впаде без путіна, у цій війні ми разом, — іранський опозиціонер українцям

Іран – це бомба з годинниковим механізмом, яка будь-якої миті може вибухнути, — Вахід Бехешті

Режими росії та Ірану дуже близькі один до одного, вони прагнуть стати одним цілим і створити велику силу у світі. Іранці, які борються з режимом, та українці мають бути єдиними, бо у нас спільний ворог.

Таку думку висловив іранський опозиціонер, політичний емігрант Вахід Бехешті в інтерв’ю "РБК-Україна".

Він зазначив, що Іран – це бомба з годинниковим механізмом, яка будь-якої миті може вибухнути.

"І всі західні лідери, щодня, розуміють, що цей режим не може так існувати далі. І мій меседж до них: будьте на правильній стороні історії, з іранським народом, а не з урядом, який вбиває свій народ і робить все ці терористичні дії за межами Ірану протягом останніх 44 років, якщо говорити про КВІР", — каже Вахід Бехешті.

Він додав, що олександр дугін, ідеолог президента росії володимира путіна, приїжджає до Ірану кожні два-три місяці. В одному зі своїх виступів він заявив, що ідеологічно, російський режим і режим Ірану дуже поєднані.

"Ці два режими не просто підтримують один одного через війну, а за іншим аспектом, ідеологічно, вони думають, що вони мають стати чимось єдиним і вони повинні створити велику силу у світі. І це небезпека, з якою ми стикаємось сьогодні І ось чому я наголошую на цьому дуже важливому сигналі: ми, іранці, і українці повинні бути об’єднані більше, ніж будь-коли, тому що у нас є один ворог, у нас є спільний ворог", — наголосив іранський опозиціонер.

Більш того, за його словами, іранський режим і режим путіна – це одне й те саме. Якщо путін втратить владу, то за кілька місяців іранський режим теж зруйнується, оскільки втратить свою основну підтримку.

"Тому в цій війні ми разом, і тому я сьогодні тут, щоб принести послання іранського народу українцям і сказати: наші серця з вами, у нас одна війна, у нас один ворог, тому ми маємо бути єдиними, ми маємо міцніше стояти перед цими терористами, ніж будь-коли", — резюмував Вахід Бехешті.

Як повідомляв "Телеграф", Іран постачає до росії матеріали для будівництва заводу з виробництва дронів, який може почати працювати в перші місяці наступного року.