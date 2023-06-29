У ЗСУ є успіхи, але ворог атакує на трьох напрямках: у Міноборони повідомили деталі

ЗСУ мають успіхи на ряді напрямків

ЗСУ продовжують контрнаступ на позиції ворога на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках, тоді як ворог безуспішно намагається просуватися на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.

Про це повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, українські військові "вигризають" у ворога кожен метр землі у тяжких боях.

"На напрямку Рівнопіль – Володине наші мають успіх, зараз закріплюються на досягнутих рубежах та завдають серйозних втрат противнику. Фактично знекровлюють наступальний потенціал ворога, знищуючи техніку, склади, пункти управління та особовий склад.

На Запорізькому та Мелітопольському напрямках — нищимо ворога.

Ворог підтягує для оборони всі своі резерви, навіть бригаду морської піхоти, яка свого часу тікала з Херсону", — зазначила Маляр.

Також вона повідомила, що на Бердянському напрямку ЗСУ просунулися вглиб на 1300 метрів.

Водночас на Бахмутському напрямку ЗСУ перехопили оперативну ініціативу, доки ворог намагається утримати зайняті позиції.

"У напрямку Кліщіївки ЗСУ просунулися на 1200 м, у напрямку Курдюмівки — на 1500 м. На Бахмутському напрямку знову гаряче, тривають запеклі бої. Ворог підтягує туди резерви і чіпляється за Бахмут усіма своїми силами", — зазначила вона.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що більшість бригад, які пройшли навчання на Заході, а також сучасні танки і техніка НАТО, ще не задіяні в наступальних діях.