"Серця абсолютної більшості з...": чи підтримують звичайні жителі Ірану Україну

Іранці відчувають терористичну діяльність більше, ніж будь-хто інший у світі

Попри те, що іранська влада йде на поводу у росії й активно допомагає зброєю країні-агресору, абсолютна більшість жителів Ірану підтримує українців і ненавидить рф та її диктатора володимира путіна.

Про це розповів іранський опозиціонер, політичний емігрант Вахід Бехешті в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, в Ірані він має велику кількість контактів: політичних ув’язнених, активістів, політиків, захисників прав людини, активістів з трудових прав, активістів з питань освіти, спортсменів і так далі. З ними Бахешті постійно перебуває на зв’язку, а тому він може точно сказати про їхнє ставлення до росії та України.

"Абсолютна більшість іранців, серця абсолютної більшості іранців з українцями. Вони ненавидять росію, вони ненавидять путіна, тому що вони відчувають цю терористичну діяльність більше, ніж будь-хто інший у світі. Вони відчувають це тілом і кров’ю за останні 44 роки, тому що вони не бачать верховного лідера цього терористичного режиму в Ірані, як його самого. Вони бачать ляльку путіна. Тому їхні серця з українцями", — сказав він.

Вахід Бехешті зазначив, що іранці підтримують у війні українську сторону та отримують натхнення від лідера країни Володимира Зеленського, який, своєю чергою, зробив велику роботу.

"Він (Зеленський, — Ред.) міг покинути країну і виїхати в перші три дні. Але він вирішив залишитися, ризикуючи життям, сім’єю і допомагаючи опору. Якби Зеленський виїхав з країни, то ситуація, на мій погляд, була б зовсім іншою., ніж те, що ми бачимо зараз. Він вирішив протистояти терористу, і тепер ми бачимо, що відбувається", — підсумував іранський опозиціонер.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент Франції Еммануель Макрон попередив Іран про можливі наслідки за постачання росії дронів-камікадзе, які країна-агресор потім запускає українськими містами.