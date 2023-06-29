Перелом скроневої кістки і не тільки: що відомо про стан 8-місячної Мії, яка постраждала під час удару по Краматорську

Трагедія у Краматорську забрала життя 12 людей

Під час ракетного удару по Краматорську 27 червня поранення зазнала 8-місячна дівчинка Мія. У дитини діагностували лінійний перелом скроневої кістки, а також множинні колото-різані рани голови.

У коментарі ТСН мати постраждалої малечі розповіла, що зараз з дитиною все добре.

Після страшної трагедії у Краматорську дитину доправили до однієї з місцевих лікарень.

"Ситуація у нас стабільна, все добре. Мене теж трішки зашили, але це таке, не страшно… Зараз приїде "швидка", ми збираємось і їдемо прямо до "Охматдиту" на обстеження далі. Ми все зробили, знімок голови, все добре, але все одно треба МРТ зробити про всяк випадок", — розповіла жінка.

Також вона додала, що на момент удару зайшла до піцерії, щоб замовити їжу додому. Коли вони з донькою присіли, чекаючи на замовлення, по будівлі прилетіла ракета.

Внаслідок теракту росіян загинули 12 людей, понад 60 отримали травми.

Раніше "Телеграф" писав про те, що під час удару по Краматорську 27 червня загинули сестри-близнючки. У вересні їм мало виповнитися по 15 років.