Рус

Червоні лінії путіна та F-16: як заколот у росії вплине на рішення Заходу щодо поставок зброї

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
На Заході заговорили про червоні лінії путіна та поставкиозброєння Новина оновлена 29 червня 2023, 11:51
На Заході заговорили про червоні лінії путіна та поставкиозброєння. Фото Відкриті джерела

Подія в росії змусила Захід задуматися про передачу Україні зброї більшої дальності

Після спроби збройного заколоту в росії, влаштованого ватажком ПВК "Вагнера" еґвенем пригожиним, у Заходу поменшало приводів турбуватися про "червоні лінії путіна" у питанні поставок озброєння Україні.

Про це пише видання Politico.

На думку офіційних осіб США, однією з причин, що підштовхнули російського диктатора піти на угоду з пригожиним, було бажання уникнути широкомасштабного насильства на російській землі.

"Це змусило деяких (на Заході — Ред.) замислитися над тим, чи зможуть вони розширити кордони, поставивши Україні більш смертоносну зброю більшої дальності, включаючи F-16", — йдеться у матеріалі.

Двоє людей з американської адміністрації, знайомі з цим питанням, зазначили, що червоні лінії путіна можуть бути м’якшими, ніж передбачалося, і він може віддати перевагу не йти на ескалацію, побоюючись розширення конфлікту. Проте джерела наголосили, що остаточних рішень з цього приводу ще не ухвалено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в росії офіційно звинуватили Захід у нібито причетності до збройного заколоту, заявивши, що той знав про підготовку збройного конфлікту.

Теги:
#Росія #Зброя #Заколот #Володимир Путін #Захід #Євген Пригожин #&quot;Червоні лінії&quot;