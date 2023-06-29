Червоні лінії путіна та F-16: як заколот у росії вплине на рішення Заходу щодо поставок зброї

Подія в росії змусила Захід задуматися про передачу Україні зброї більшої дальності

Після спроби збройного заколоту в росії, влаштованого ватажком ПВК "Вагнера" еґвенем пригожиним, у Заходу поменшало приводів турбуватися про "червоні лінії путіна" у питанні поставок озброєння Україні.

Про це пише видання Politico.

На думку офіційних осіб США, однією з причин, що підштовхнули російського диктатора піти на угоду з пригожиним, було бажання уникнути широкомасштабного насильства на російській землі.

"Це змусило деяких (на Заході — Ред.) замислитися над тим, чи зможуть вони розширити кордони, поставивши Україні більш смертоносну зброю більшої дальності, включаючи F-16", — йдеться у матеріалі.

Двоє людей з американської адміністрації, знайомі з цим питанням, зазначили, що червоні лінії путіна можуть бути м’якшими, ніж передбачалося, і він може віддати перевагу не йти на ескалацію, побоюючись розширення конфлікту. Проте джерела наголосили, що остаточних рішень з цього приводу ще не ухвалено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в росії офіційно звинуватили Захід у нібито причетності до збройного заколоту, заявивши, що той знав про підготовку збройного конфлікту.