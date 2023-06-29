Не все гладко: у Зеленського назвали головні труднощі з контрнаступом ЗСУ

У Зеленського розповіли, чого не вистачає ЗСУ зараз

Збройні сили України при контрнаступі, яке триває одразу на кількох напрямках, мають певні проблеми.

Як розповів радник голови ОП Михайло Подоляк в інтерв’ю газеті Corriere della Sera, українській армії зараз бракує снарядів і ракет великого калібру.

Крім того, додав він, є нюанси, пов’язані з авіацією, оскільки вона наразі обмежена. Це не дозволяє завдавати ударів по шляхах постачання росіян.

Також Подоляк звернув увагу і на той факт, що росіяни збудували одразу три лінії оборони.

"Траншеї, дзоти, артилерія, ракети, тисячі танків, закопаних та захищених бетоном за підтримки авіації. Готові близько 360 тисяч російських солдатів.

Проте ми слідуємо нашим планам наступу, інтенсивність наших операцій та їхня кількість поступово зростають… Ми продовжуємо, і ми звільнимо наші території", — додав він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в НАТО зробили тривожну заяву щодо українського контрнаступу. Там вважають, що ЗСУ не досягли великих успіхів.