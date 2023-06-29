Індійський режисер знімає кіно про війну в Україні

Індія разом із росією знімає фільм про Україну з досить дивним сюжетом. У найкращих традиціях російської пропаганди в ньому покажуть міфічних українських націоналістів та героїчних російських військових.

На кінострічку під назвою "Місія "Ганг" звернули увагу користувачі Facebook.

Події фільму розгортаються у лютому 2022 року в українських Сумах, куди приїхали студенти з Індії.

"Після початку спеціальної військової операції рф індійські студенти отримують розпорядження посольства повернутися на батьківщину. Проте українські націоналісти влаштовують у Сумах заворушення та починають полювання за іноземними студентами. Аліє та її друзям доводиться боротися за життя. Після звернення уряду Індії по допомогу російські військові виконують особливу місію з евакуації індійських студентів із захопленого "азовцями" міста", — йдеться в описі до стрічки.

Фільм, над створенням якого працюють індійський режисер Адітья Дхар та російський продюсер Михайло Чурбанов, обіцяють показати 2023 року.

У коментарях у мережі людей сюжет цієї стрічки, м’яко кажучи, здивував.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно окупанти почали знімати фільм про "звільнення" Маріуполя.