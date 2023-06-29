Пішов зі сцени на війну з ворогом: 7 років тому Героя України Василя Сліпака не стало (фото, відео)

Василь Сліпак кинув успішну кар’єру заради захисту батьківщини

29 червня 2016 року під час нападу на позиції ЗСУ у районі селища Луганське під Донецьком куля ворожого снайпера обірвала життя відомого на весь світ оперного співака Василя Сліпака, який вирушив на війну захищати Україну.

Про життя та заслуги цієї унікальної людини розповідає "Телеграф".

Творча кар’єра

Василь Сліпак народився 20 грудня 1974 року у Львові, і вже з дитинства мав особливу пристрасть до музики. Коли йому виповнилося 9 років, його вирішили записати до легендарної львівської хорової капели "Дударик", з якою в наступні десять років він об’їздив півсвіту і виступав на престижних світових сценах. Зокрема, капела давала концерти у Нью-Йорку та в Соборі Паризької Богоматері.

У 19 років Сліпак переміг на музичному конкурсі у Франції, після чого вирушив у турне Францією, Німеччиною та Польщею.

У 23 роки його запросили до Паризької національної опери. Українець мав унікальний голос, що дозволяв йому виконувати репертуар XVII–XVIII століть, який потребував особливих навичок.

Справжній патріот та захисник України

2013 року, коли в Україні розпочалася Революція Гідності, Василь почав активно брати участь у мітингах Парижі, а всі зароблені гроші він витрачав на допомогу Майдану.

Коли росіяни розпочали війну на Донбасі, Сліпак організовував безліч волонтерських проектів, один із яких – "Fraternité Ukrainienne" ("Українське Братство").

2015 року Василь Сліпак вирішив кардинально змінити своє життя. Він кинув кар’єру соліста та вступив до лав ДУК "Правий Сектор". Боєць із позивним "Міф" вирушив у найгарячішу точку фронту — в район Донецького аеропорту. Пізніше він отримав поранення, але вже 2016 року знову повернувся на війну.

30 червня 2016 року Сліпака нагородили орденом "За мужність" І ступеня. У лютому 2017 року йому посмертно надали звання Героя України.