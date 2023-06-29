"ЄС вимагатиме "заморозити" війну": євродепутат назвав строк, за який наступ ЗСУ має дати результат

У ЄС заявили, що більшості європейських країн Україна не потрібна

Протягом наступних 3-4 місяців Україна має продемонструвати значні успіхи у ході контрнаступу ВСУ. Якщо цього не станеться, ЄС наполягатиме на "заморожуванні" війни та на початку переговорів з росією.

Про це заявив польський євродепутат, представник у парламентському комітеті асоціації Україна-ЄС Вітольд Ян Ващиковський, пише "УНІАН".

"Я вважаю, у вас є ще 3-4 місяці, поки світ спостерігає за прогресом вашого військового протистояння. Якщо через 3-4 місяці контрнаступ не матиме успіху, Європа почне підштовхувати вас до заморожування конфлікту та старту переговорів із росією, як це було у 2015 році. Це моя песимістична думка", — сказав він.

За його словами, низка європейських країн не так зацікавлена в Україні, як у подальшій співпраці з росією.

"Більшості європейських країн, таких як Німеччина та Франція, Україна не потрібна. Їм потрібно, щоб росія повернулася до світової економіки. Їм потрібен російський газ, нафта", — додав депутат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що генерал США Крістофер Каволі заявив, що поки значних успіхів Україна ще не досягла у своєму контрнаступі.