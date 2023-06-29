"ЄС вимагатиме "заморозити" війну": євродепутат назвав строк, за який наступ ЗСУ має дати результат
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У ЄС заявили, що більшості європейських країн Україна не потрібна
Протягом наступних 3-4 місяців Україна має продемонструвати значні успіхи у ході контрнаступу ВСУ. Якщо цього не станеться, ЄС наполягатиме на "заморожуванні" війни та на початку переговорів з росією.
Про це заявив польський євродепутат, представник у парламентському комітеті асоціації Україна-ЄС Вітольд Ян Ващиковський, пише "УНІАН".
"Я вважаю, у вас є ще 3-4 місяці, поки світ спостерігає за прогресом вашого військового протистояння. Якщо через 3-4 місяці контрнаступ не матиме успіху, Європа почне підштовхувати вас до заморожування конфлікту та старту переговорів із росією, як це було у 2015 році. Це моя песимістична думка", — сказав він.
За його словами, низка європейських країн не так зацікавлена в Україні, як у подальшій співпраці з росією.
"Більшості європейських країн, таких як Німеччина та Франція, Україна не потрібна. Їм потрібно, щоб росія повернулася до світової економіки. Їм потрібен російський газ, нафта", — додав депутат.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що генерал США Крістофер Каволі заявив, що поки значних успіхів Україна ще не досягла у своєму контрнаступі.