"Я вас поважаю": герой "Азовсталі" розповів несподівану історію про окупантів-дагестанців

Але інші росіяни вже давно зарекомендували себе, як прості головорізи

Не всі росіяни під час війни діють як військові злочинці та справжні звірі, які катують і вбивають не лише солдатів, а й мирних жителів України.

Несподівану історію про дагестанців розповів герой "Азовсталі" Давид "Хімік" Касаткін в інтерв’ю Дмитру Гордону.

За його словами, під час того, як наші воїни потрапили до полону, їх евакуювали російські солдати з Дагестану. І вони, на відміну від своїх товаришів по службі з інших регіонів росії, ставилися до наших захисників дуже лояльно.

"Навіть ті хлопці, яких нещодавно обміняли, казали, що їх евакуювали дагестанці, а вони дуже лояльно ставляться", — розповідає "Хімік".

За приклад, він навів ситуацію з автобуса, коли його з побратимами везли на Оленівку (колонія, де утримують полонених українців). Тоді один із дагестанців нагодував усіх українців за власний кошт.

"Купив хліб, кефір та інше. В автобусі пороздавав пацанам і сказав "я вас поважаю, і якщо хтось із наших потрапить до вас, то я хочу, щоб ви ставилися до них так само", — каже Касаткін.

Ці росіяни дозволяли нашим полоненим палити, везли без наручників і розмовляли на рівних, а один із їхніх командирів і зовсім сказав "я сподіваюся, що ви всю свою землю повернете назад".

"Вони, як я зрозумів, на той момент війни не бачили. Перше запитання до мене було: "А ти пам'ятаєш біля "Азовсталі" купа техніки, що згоріла? А що там було?" Я говорю: "бій був". Він був здивований, але я його розумію, я сам до "повномасштабки" такого не бачив. Вони ще такі "нестріляні". Вони сказали: "Ви молодці, що стояли, не здавалися", — сказав "Хімік".

Але нагадаємо, що інші росіяни зарекомендували вже давно себе, як убивці. В тій же Оленівці влітку минулого року вони вбили десятки наших захисників. Історію одного з загиблих там бійців ви можете прочитати, перейшовши за посиланням.