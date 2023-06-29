Колишній віце-президент США зненацька прибув до України: що відомо

Чиновник побував у Києві та області

В Україну з неоголошеним візитом прибув колишній віце-президент США Майк Пенс. Він вже зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє CNN

За даними видання, зустріч Пенса із Зеленським відбувалася "за зачиненими дверима" у президентському палаці в Києві. Під час неї він зокрема сказав українському лідеру, що "його рішучість підтримувати Україну як ніколи сильна".

Також він відвідав дитячий центр для української молоді, яка переїхала з окупованих територій або була насильно вивезена до росії, вшанував Стіну пам’яті полеглих захисників України та відвідав Свято-Михайлівський православний храм.

Пенс також зробив зупинки у трьох різних містах та селах — Буча, Ірпінь та Мощун, які торік постраждали від обстрілів та жорстокого насильства щодо мирних мешканців під час російської окупації. Він оглянув уламки, зустрівся з місцевими жителями та поклав квіти до пам’ятників загиблим на війні.

"Американський народ молиться разом з вами, підтримуючи вас в Україні", — сказав він сім’ям, з якими зустрівся в Ірпені.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчора, 28 червня, також раптово в Україну прибув президент Польщі Анджей Дуда та Литви Гітанас Науседа