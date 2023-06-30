Вибухи у містах України: ворог атакує з повітря, працює ППО

У Миколаєві падіння уламків на місто спричинило пожежу

В ніч на п'ятницю, 30 червня, в низці областей на півдні країни оголосили повітряну тривогу і пролунали вибухи.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу" з посиланням на моніторингові сайти та повідомлення органів місцевої влади.

Зокрема, про атаку ворога на Миколаїв заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Також він додав, що після падіння уламків у Миколаєві виникла пожежа

"Ціль збили над Миколаєвом. Уламки впали на території міста. Деталі трохи пізніше, пожежа є", — йдеться у повідомленні Кіма.

За словами голови ОВА, внаслідок пожежі пошкоджено дах житлового будинку та зелені насадження.

"Без жертв. 20 кв.м трави та дах житлового будинку. Вже загасили", — зазначив Кім.

Також повідомляється про обстріл ворогом Запоріжжя.

Російські війська не припиняють завдавати ударів по містах України із застосуванням ракет та дронів-камікадзе. За даними Генштабу ЗСУ, в росії поповнили свої запаси, у тому числі й по безпілотниках, тому масовані атаки ворога повторюватимуться.

Нагадаємо також, в ніч на 26 червня, окупанти влаштували комбіновану атаку по Одесі, використавши ракети "Калібр" та дрони-камікадзе. Два "Калібри" були збиті на підльоті до прибережної зони українськими силами ППО.

А у вівторок, 27 червня, російські військові обстріляли Кременчуцький район Полтавської області ракетами Х-22.