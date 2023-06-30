Не тільки Бахмут: Олег Жданов назвав основні напрями російського наступу

З відходом "вагнерівців" у окупантів не залишилося частин, здатних виконувати боєві задач

Пригожинський бунт змінив розстановку сил не тільки у кремлі, а й на лінії фронту.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов, передає ТСН.

Жданов впевнений, що з відходом "Вагнера" з лінії фронту підрозділів, здатних виконати бойове завдання за будь-яку ціну з боку рф на сьогоднішній день не залишилося.

"Все інше ми можемо відбити", — вважає Олег Жданов.

Наразі армія рф зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямах. За 24 години на цих трьох напрямках відбулося понад 40 бойових зіткнень.

"Тут ми ведемо оборонну операцію, ведемо її успішно. Лінію фронту зафіксовано, вона не рухається, незважаючи на ті зусилля, які прикладають "рашистські" окупаційні війська", — додав Жданов.

Відомо, що армія рф вирішила посилити Бахмутський напрямок на фронті. Для посилення цього району російські війська перекинули повітряно-десантний полк з Лиманського напрямку.

В той же час ЗСУ встановили вогневий контроль в районі Кліщіївки. Це дає можливість ЗСУ накривати російських окупантів в навколишніх населених пунктах. Перш за все йдеться про трасу Дебальцево – Слов’янськ, яка використовується окупаційною армією як основна артерія для логістичної підтримки.

Нагадаємо, раніше заступник голови Міноборони Ганна Маляр пояснила, чому просування ЗСУ у районі Бахмута "поступове, але впевнене". Річ у тому, що на околицях міста українськими військовими була створена розгалужена система інженерних укріплень та опорних пунктів, яка зараз знаходиться під контролем рашистів.