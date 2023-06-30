Окупанти відступають під Бахмутом, а ЗСУ просуваються на Донбасі та півдні: свіжі карти боїв

Українські війська просунулися на трьох ділянках фронту

Йде 492-й день війни з російськими окупантами, українські війська ведуть широкий наступ на Бахмутському напрямку і просунулися на 1200 та 1500 метрів відповідно у напрямку Клищіївки та Курдюмівки. Росіяни зазнають втрат і відступають.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, окупанти зосередили основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках — протягом доби сталося близько 22 бойових зіткнень.

Харківська та Луганська області

29 червня обидві сторони продовжували обмежені наземні атаки на південь від Кремінної. Український Генштаб повідомив, що росіяни вели невдалі наступи поблизу Роздолівки та Білогорівки.

Луганська область

Російський військовий блогер стверджував, що українські сили атакували позиції РФ поблизу Кремінної.

Донецька область

Генштаб України заявив, що українські війська захопили стратегічну ініціативу на Бахмутському напрямку та ведуть там широкий наступ. Заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ просунулися на 1200 метрів у напрямку Клищіївки та на 1500 метрів у напрямку Курдюмівки. Росіяни проводять контратаки, але у деяких районах відступили після втрат.

Командир розвідувальної роти 57-ї бригади ЗСУ Денис Ярославський заявив, що українські війська звільняють Клищіївку, йдуть інтенсивні бої. ЗСУ також витіснили росіян з позицій на західній околиці Бахмута, точаться бої поблизу Берхівки. Захоплення домінуючих висот у Берхівці та Кліщіївці дозволить українським силам оперативно оточити окупантів у Бахмуті.

Бахмутський напрямок

Представник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що росіяни перекинули полк ВДВ із району Кремінної на Бахмутський напрямок для посилення своїх сил.

29 червня російські війська вели обмежені наступальні дії на ділянці фронту Авдіївка – Донецьк.

Донецька область

"Південна вісь"

Ганна Маляр повідомила, що українські сили просунулися на 1300 метрів у західній частині Донецької та східної — Запорізької області та встановили нові позиції у напрямку Рівнополя-Володиного.

Російське джерело стверджувало, що українські сили закріпилися на нових позиціях у Приютного, а війська рф безуспішно атакували позиції зі Старомайорського на Рівнопільському напрямку.

Запорізька область

29 червня українські війська завдали наземних ударів на заході Запорізької області. Командувач Таврійської групи військ ЗСУ бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що Сили оборони продовжують просування на Таврійському напрямку. Деякі російські джерела повідомляли, що українські війська просунулися на північну околицю Роботиного.

Херсонська та Миколаївська області

Джерело, пов’язане з російським БАРС (Російський бойовий резерв), заявило, що окупанти переміщують військову техніку на східний (лівий) берег Дніпра. Російські джерела стверджували, що там точаться важкі бої і українські сили зайняли позиції біля Антонівського мосту на лівому березі.

Кримське партизанське угруповання "Атеш" заявило, що російські війська збільшують свою присутність у Армянську для захисту ключових об’єктів інфраструктури на півночі Криму і що там є велика кількість співробітників ФСБ.

Як повідомляв "Телеграф", головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал США Крістофер Каволі зробив тривожну заяву про контрнаступ ЗСУ.