"Мають право залишити собі": Трамп знову заговорив про здачу України росії

Після заколоту в росії путін ослаблений і США повинні цим скористатися

Для припинення повномасштабної війни не виключено, що Україна змушена буде віддати частину своїх територій країні-агресору. А США, своєю чергою, мають встановити мир між двома країнами.

Таку думку висловив колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп в інтерв’ю Reuters.

"Я думаю, що вони (українці, — Ред.) матимуть право залишити собі більшу частину того, що заробили. І я думаю, що росія теж погодиться на це. Вам потрібен правильний посередник або переговорник, а у нас його зараз немає", — заявив він.

На думку 45-го президента, Штати повинні добиватися укладання миру між росією та Україною.

"Я думаю, що найголовніше, що США мають зробити прямо зараз, — це укласти мир — об’єднати росію та Україну й укласти мир. Ви можете це зробити. Настав час зробити це, зібрати дві сторони разом, щоб досягти миру", — сказав він.

Трамп також підкреслив, що російський диктатор володимир путін був дещо ослаблений збройним заколотом, влаштованим ватажком ПВК "Вагнера" євгеном пригожиним, і США повинні скористатися цим моментом для переговорів про мирне врегулювання між росією та Україною.

"Можна сказати, що путін все ще там, він все ще сильний, але він безперечно, я б сказав, трохи ослаб, принаймні, у свідомості багатьох людей. Однак, ви не знаєте, яка є альтернатива. Це могло б бути краще, але могло б бути й набагато гіршим", — додав колишній президент Штатів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в березні поточного року Дональд Трамп заявив, що дозволив би росії захопити частину української території, щоб уникнути повномасштабної війни. Але ці слова були вирізані з ефіру Fox News.