Є три ключові цілі: Світовий банк надав Україні великий кредит
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Економіка України отримала підтримку від західних партнерів
Світовий банк схвалив виділення кредиту Україні на суму 1,5 мільярда доларів. Кошти буде виділено у рамках фонду ADVANCE Ukraine під гарантії Японії. Нещодавно кошти Україні також виділили і МВФ.
Рішення 29 червня ухвалила рада директорів Світового банку, повідомили у його прес-службі.
Ці кошти виділяють Україні на реалізацію проведених реформ. Очікується, що ця сума дозволить пом’якшити економічні наслідки повномасштабної війни проти агресора.
Загалом у банку назвали три цілі, на які підуть 1,5 мільярда:
- на задоволення потреб бідних громадян та переміщених осіб, а також на допомогу домогосподарствам;
- на підтримку реформ, спрямованих на підвищення прозорості та підзвітності витрачання державних ресурсів;
- на допомогу ринкам краще функціонувати під час та після повномасштабної війни
У банку також запевнили, що не змінять свою позицію щодо підтримки Києва, щоб Україна змогла відновити свою економіку і зробити її ще сильнішою.
Раніше "Телеграф" писав про те, що у МВФ пообіцяли виділити Україні "грандіозний" кредит.