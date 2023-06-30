Є три ключові цілі: Світовий банк надав Україні великий кредит

Економіка України отримала підтримку від західних партнерів

Світовий банк схвалив виділення кредиту Україні на суму 1,5 мільярда доларів. Кошти буде виділено у рамках фонду ADVANCE Ukraine під гарантії Японії. Нещодавно кошти Україні також виділили і МВФ.

Рішення 29 червня ухвалила рада директорів Світового банку, повідомили у його прес-службі.

Ці кошти виділяють Україні на реалізацію проведених реформ. Очікується, що ця сума дозволить пом’якшити економічні наслідки повномасштабної війни проти агресора.

Загалом у банку назвали три цілі, на які підуть 1,5 мільярда:

на задоволення потреб бідних громадян та переміщених осіб, а також на допомогу домогосподарствам;

на підтримку реформ, спрямованих на підвищення прозорості та підзвітності витрачання державних ресурсів;

на допомогу ринкам краще функціонувати під час та після повномасштабної війни

У банку також запевнили, що не змінять свою позицію щодо підтримки Києва, щоб Україна змогла відновити свою економіку і зробити її ще сильнішою.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у МВФ пообіцяли виділити Україні "грандіозний" кредит.