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Тривожний знак? У розвідці розповіли, що роблять окупанти на ЗАЕС

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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На станції помічена активність росіян Новина оновлена 30 червня 2023, 10:05
На станції помічена активність росіян. Фото Колаж

Українські співробітники, які підписали контракт із "Росатомом", отримали рекомендації евакуюватися зі станції

Російські окупанти зменшують присутність на території захопленої Запорізької атомної електростанції. Персоналу, що залишився, дали розпорядження звинувачувати Україну у разі аварійних ситуацій.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

"За останніми даними окупаційний контингент поступово залишає територію Запорізької атомної електростанції. Одними з перших зі станції поїхали троє співробітників "Росатому", які керували діями росіян", — йдеться у повідомленні.

Водночас українські співробітники, які підписали контракт із "Росатомом", отримали рекомендації евакуюватися по станції. Відповідно до вказівок, вони мають виїхати до 5 липня. Бажаний напрямок – територія окупованого Криму.

"На сьогодні відомо про від’їзд на півострів начальниці юридичного відділу Манцурової, головного інспектора Цивільного та заступника станції із забезпечення Губарєва", — додали в ГУР.

Також на території ЗАЕС і в самому Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів. У розвідці підкреслили, що окупанти наказали працівникам станції, що залишилися, "у разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни готують теракт на Запорізькій атомній електростанції. Водночас і начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов додав, що настільки серйозною ситуація ще не була ніколи, а росія вже завершила підготовку до можливого свого злочину.

Теги:
#Україна #Енергодар #ЗАЕС #Окупанти #ГУР МО