Окажуть значний вплив на полі бою: США можуть передати Україні важливе озброєння

Білий дім може озвучити своє рішення найближчим часом

Адміністрація президент США Джо Байдена серйозно розглядає питання передачі касетних боєприпасів Україні, які допоможуть заповнити прогалину у кількості снарядів.

Про це пише CNN, посилаючись на власні джерела.

"Це, безсумнівно, вплине на поле бою", — повідомив офіційний представник США.

За словами деяких чиновників, остаточне рішення Білого дому буде озвучено вже найближчим часом. У разі позитивної відповіді боєприпаси можуть бути включені до нового пакету військової допомоги Україні наступного місяця.

Зазначається, що українські офіційні особи підштовхують Сполучені Штати до постачання боєприпасів ще з минулого року, стверджуючи, що вони збільшать кількість боєприпасів для західних артилерійських та ракетних систем та допоможуть скоротити чисельну перевагу супротивника в артилерії.

Своєю чергою Штати не хотіли ризикувати та відправляти в Україну касетні боєприпаси. Деякі ключові країни-союзники, включаючи Велику Британію, Францію та Німеччину, підписали заборону на них, оскільки це зброя, яка розкидає "бомби" на великих площах. Вони можуть вибухнути під час удару, а також можуть становити довгостроковий ризик.

Офіційні особи та військові аналітики кажуть, що український контрнаступ поки що не досяг того прогресу, а російські лінії оборони виявилися більш надійно укріпленими, ніж передбачалося.

"І неясно, чи вистачить тієї кількості артилерійських боєприпасів, які українці витрачають день за днем, якщо контрнаступ затягнеться", — йдеться у повідомленні.

Чиновники адміністрації також додали, що США мають велику кількість касетних боєприпасів, які б допомогли заповнити Україні прогалину. Також вони вважають, що їм удалося розвіяти побоювання деяких союзників щодо передачі боєприпасів США.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в США дали чітку відповідь щодо того, чи американські війська будуть відправлені в Україну.