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Окажуть значний вплив на полі бою: США можуть передати Україні важливе озброєння

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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США розглядає питання передачі важливого озброєння Новина оновлена 30 червня 2023, 11:52
США розглядає питання передачі важливого озброєння. Фото Відкриті джерела

Білий дім може озвучити своє рішення найближчим часом

Адміністрація президент США Джо Байдена серйозно розглядає питання передачі касетних боєприпасів Україні, які допоможуть заповнити прогалину у кількості снарядів.

Про це пише CNN, посилаючись на власні джерела.

"Це, безсумнівно, вплине на поле бою", — повідомив офіційний представник США.

За словами деяких чиновників, остаточне рішення Білого дому буде озвучено вже найближчим часом. У разі позитивної відповіді боєприпаси можуть бути включені до нового пакету військової допомоги Україні наступного місяця.

Зазначається, що українські офіційні особи підштовхують Сполучені Штати до постачання боєприпасів ще з минулого року, стверджуючи, що вони збільшать кількість боєприпасів для західних артилерійських та ракетних систем та допоможуть скоротити чисельну перевагу супротивника в артилерії.

Своєю чергою Штати не хотіли ризикувати та відправляти в Україну касетні боєприпаси. Деякі ключові країни-союзники, включаючи Велику Британію, Францію та Німеччину, підписали заборону на них, оскільки це зброя, яка розкидає "бомби" на великих площах. Вони можуть вибухнути під час удару, а також можуть становити довгостроковий ризик.

Офіційні особи та військові аналітики кажуть, що український контрнаступ поки що не досяг того прогресу, а російські лінії оборони виявилися більш надійно укріпленими, ніж передбачалося.

"І неясно, чи вистачить тієї кількості артилерійських боєприпасів, які українці витрачають день за днем, якщо контрнаступ затягнеться", — йдеться у повідомленні.

Чиновники адміністрації також додали, що США мають велику кількість касетних боєприпасів, які б допомогли заповнити Україні прогалину. Також вони вважають, що їм удалося розвіяти побоювання деяких союзників щодо передачі боєприпасів США.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в США дали чітку відповідь щодо того, чи американські війська будуть відправлені в Україну.

Теги:
#Україна #США #Зброя #Білий дім #Касетні боепріси