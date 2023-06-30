Маємо успіх на кількох ділянках фронту: у Генштабі розповіли про хід контрнаступу (карта)

Найважливішим завданням для наших воїнів є знищення сил ворога — його військ, техніки та командних пунктів

Українські воїни продовжують контрнаступ на Мелітопольському та Бердянському напрямах. Є успіхи на кількох ділянках фронту, окупанти зазнають великих втрат.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, українські війська наступають на напрямках Левадне – Приютне та Мала Токмачка – Очеретувате. Мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог зазнає значних втрат.

Мала Токмачка – Очеретувате

На напрямі Привілля – Залізнянське наші воїни також мали частковий успіх, зараз закріплюються на досягнутих рубежах.

Привілля – Залізнянське

На флангах міста Бахмут наші війська продовжують тиснути на супротивника, вибивають його з раніше захоплених позицій. Мають успіх та закріплюються на нових рубежах. Окупанти чинять опір та зазнають великих втрат. На цьому напрямі тривають тяжкі бої.

Бахмут

Заступник міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону пояснила, що контрнаступ — це не тільки активне просування та звільнення територій: воно включає виконання багатьох завдань.

Вона наголосила, що найважливішим завданням для наших воїнів є знищення сил ворога – його військ, техніки та командних пунктів.

"Тобто коли ми перехоплюємо ініціативу — це не означає, що ми просто рухаємося вперед. Це означає, що ми підбили у ворога стільки сил, що він не може цю ініціативу зупинити вже", — зазначила вона, додавши, що контрнаступ з точки зору ефективності йде за планом.

Як повідомляв "Телеграф", радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, що в української армії зараз спостерігається нестача снарядів та ракет великого калібру.