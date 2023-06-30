Втрачені "Леопарди", друг Міллі та ядерні погрози: головне з інтерв'ю Залужного The Washington Post

Валерій Залужний поговорив з журналістами на актуальні теми

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дав інтерв’ю відомої американській газеті The Washington Post, в якому, зокрема, розповів про контрнаступ, F-16 і втрати.

Основні заяви Валерія Залужного у розмові з журналістами читайте в матеріалі "Телеграфа".

Про "повільний" контрнаступ

Залужного "дратує", коли він чує, що довгоочікуваний контрнаступ України на сході та півдні країни почався повільніше, ніж очікувалося.

"Війська щодня просуваються вперед — нехай навіть лише на 500 метрів. Це не шоу, яке дивиться весь світ і робить ставки або щось таке. Щодня кожен метр дається кров'ю".

ЗСУ роблять неможливе

"Без повного постачання ці плани (контрнаступу — Ред.) взагалі нездійсненні. Але вони виконуються. Так, можливо, не так швидко, як хотілося б учасникам шоу, спостерігачам, але це їхні проблеми".

Про ціну зволікання з військовою допомогою

Залужний ділиться своїми побоюваннями із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі, якого вважає своїм другом.

"Ми маємо домовленість (з Міллі — Ред.): 24/7, ми на зв'язку. Так що іноді я можу зателефонувати і сказати: "Якщо я не отримаю 100 000 снарядів на тиждень, 1000 людей загине". Встаньте на моє місце

"Не Міллі вирішує, чи отримаємо ми літаки, чи ні. Просто поки приймається це рішення, щодня помирає багато людей — дуже багато. Просто тому, що рішення ще не прийняте".

Про втрати в західній техніці

Валерій Залужний підтвердив, що ЗСУ втратили кілька танків "Leopard" під час контрнаступу, але додав, що "вони приїхали не на парад".

"Вони приїхали на війну. А "Леопард" на полі бою – це не "Леопард", а мішень".

Скільки F-16 необхідно Україні для боротьби з Росією

"Кількість літаків (країн НАТО – Ред.), які чергують біля наших західних кордонів, удвічі перевищує кількість російських літаків, які спустошують наші позиції. Чому б нам не взяти звідти хоча б третину і перевезти сюди?

"Ніхто не каже, що завтра ми маємо отримати 120 літаків. Мені не потрібно 120 літаків. Я не збираюся погрожувати всьому світу. Достатньо буде дуже обмеженої кількості. Але вони потрібні, іншого шляху немає. Тому що супротивник використовує інше покоління авіації. Це якби ми зараз пішли в наступ із луками і стрілами, і всі сказали б: Ти що, здурів? Але із цим питанням: "Ні, ні".

Про свої страхи

"У мене багато страхів, і "Вагнер" (який теоретично може загрожувати з території Білорусі – Ред.) серед них. І вони не єдині. Якщо ми почнемо говорити про це зараз, у мене запаморочиться голова… Наше завдання — підготуватися до найгіршого та найімовірнішого сценарію. І ми намагатимемося мінімізувати можливі наслідки того, що може бути".

Про можливий теракт на ЗАЕС

"Ми робимо свою роботу. Всі ці сигнали чомусь приходять ззовні: "Бійтеся ядерного удару". Ну то що, здаватися?"

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Валерій Залужний розповів Марку Міллі про ситуацію на фронті.

Також ми повідомляли, що Залужний показав, як звільняють українські села під час контрнаступу.