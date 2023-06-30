Зеленський зібрав Ставку: Залужному та ще одному генералу дано доручення

Силовики тримають на постійному контролі ситуацію в Білорусі

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача. На сьогоднішньому засіданні було ухвалено рішення посилити оборонні заходи на кордоні з Білоруссю. Як відомо, нещодавно ця країна прийняла найманців із ПВК "Вагнера", які довгий час воювали на території України.

Як повідомила прес-служба глави держави, на Ставці також обговорювали ситуацію на полі бою, просування української армії, а також посилення ЗСУ додатковими артсистемами та снарядами.

"Окрема доповідь ГУР, СЗР, СБУ та ДПСУ щодо ситуації в Білорусі. Тримаємо її на постійному контролі", — йдеться у повідомленні.

У ході засідання головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу Об’єднаних сил ЗСУ Сергію Наєву було доручено виконати комплекс заходів щодо посилення позицій на білоруському напрямку.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Зеленський висловився про те, як переїзд ПВК "Вагнера" на територію Білорусі може вплинути на війну в Україні. Також свою думку з цього приводу висловив і президент Польщі Анджей Дуда.