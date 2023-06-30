Є просування ЗСУ на всіх напрямках: заява Зеленського

Президент України виступив із черговим зверненням до нації. У ньому він розповів про нове засідання Ставки і привітав усіх із річницею звільнення острова Зміїний.

Про це повідомляє "Телеграф".

Володимир Зеленський розповів, що йому сьогодні доповідали головком Залужний та командувачі різних видів військ ЗСУ.

"Доповідали з приводу конкретних напрямів нашої оборони та наших наступальних дій. За цей день маємо також просування вперед на всіх напрямках наших активних дій", — каже президент.

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