Війна — день 493: ЗСУ просуваються на півдні і зміцнюють позиції на кордоні Білорусі

Оперативно про головне 1 липня

Українські військові продовжують методичне знищення окупаційних військ упродовж 493 днів. Наступальні операції ЗСУ дають найбільш помітні результати на Мелітопольському та Бердянському напрямах, де росіяни зазнають величезних втрат. Крім того, в Україні посилюють позиції на кордоні Білорусі, оскільки ця країна напередодні розмістила у себе тисячі бойовиків бунтівної ПВК "Вагнер".

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 1 липня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 В "Енергоатомі" повідомили, що у разі вибуху на Запорізькій АЕС українці отримають про це інформацію лише за кілька годин. Це пов’язано із тим, що Україна не має доступу до радіаційного контролю на станції.

Як йшли справи 28 червня, дивіться за посиланням: Війна — день 490: окупанти продовжують терор мирних міст, а ЗСУ обіцяють хороші новини з фронту

З даними за 29 червня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 491: ЗСУ продовжують наступати, але війська росії чинить сильний опір

Про те, що відбувалося 30 червня, читайте у матеріалі: Війна — день 492: контрнаступ ЗСУ просувається, незважаючи на всі атаки окупантів