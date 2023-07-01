ЗСУ впевнено йдуть уперед, а окупанти перекидають війська під Бахмут: свіжі карти боїв

Сили оборони просуваються на кількох ділянках фронту

Триває 493 день повномасштабної війни з російськими окупантами, 30 червня українські війська вели контрнаступ щонайменше на трьох ділянках фронту. Росіяни перекидають додаткові сили у район Бахмута.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомили у Генеральному штабі України, українські війська ведуть наступальні дії на Мелітопольському (захід Запорізької області) та Бердянському (схід Запорізької області) напрямках, на адмінкордоні між Донецькою та Запорізькою областями та на Бахмутському напрямку.

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямах, тривають важкі бої. Протягом доби сталося 18 бойових зіткнень.

Харківська та Луганська області

Генштаб України повідомив, що ЗСУ відбили російські атаки на Новоселівському напрямку, біля Білогорівки та Роздолівки.

Луганська та Харківська області

Російські джерела стверджували, що українські сили розпочали наступ у невстановленому районі на Лиманському напрямі.

Донецька область

Українські сили продовжили контрнаступ і досягли успіхів у районі Бахмута. Український Генштаб повідомив, що Сили оборони просунулися на лінії Привілля-Залізнянське та закріпилися на нових позиціях.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські сили не перебувають у межах міста Бахмут, але контролюють південно-західну околицю міста. За даними Генштабу, окупанти безуспішно наступали біля Бахмута, Богданівки та Івановського. Вона додала, що наші воїни впевнено просуваються на флангах Бахмута, а росіяни перекинули туди велику кількість військ.

Бахмутський напрямок

Представник Східного угруповання ЗСУ полковник Сергій Череватий заявив, що угруповання російських військ на Бахмутському напрямку налічує понад 330 танків, 140 артилерійських систем, а також 50,3 тисяч особового складу, включаючи ВДВ, піхотні частини, підрозділи БАРС і невеликі підрозділи ПВК "Ветерани". Водночас "вагнерівців" там уже немає.

Донецька область

Геолокаційні кадри показують, що українські сили просунулися на північ від Авдіївки, на захід від Новобахмутівки та Красногорівки.

За даними Генштабу України, окупанти атакували в районах Авдіївки, Першотравневого, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки, успіху не мали.

"Південна вісь"

30 червня українські війська продовжували контрнаступні дії на кордоні між Донецькою та Запорізькою областями. У Генштабі повідомили, що ЗСУ досягли успіху на рубежі Левадне-Приютне і закріпилися на досягнутих рубежах. Українські сили також просунулися на лінії Мала Токмачка-Очеретувате.

Запорізька область

Російські джерела стверджували, що українські війська намагалися прорвати російську оборону біля П’ятихаток і досягли незначного поступу в цьому районі.

Херсонська та Миколаївська області

У ЗСУ повідомили, що українські війська завдали успішних ударів по російському штабу та складу паливно-мастильних матеріалів у передмісті Бердянська. Російські джерела стверджували, що українські сили запустили шість крилатих ракет Storm Shadow по цілях поблизу Бердянська.

Як повідомляв "Телеграф", головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний емоційно відповів тим, хто незадоволений, що контрнаступ ЗСУ нібито "повільний".