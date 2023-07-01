Є одразу кілька причин: Зеленський пояснив "повільний" контрнаступ ЗСУ

Головне, за словами президента, що люди вмотивовані та що Україна йде до перемоги

Тема "повільного" контрнаступу ЗСУ активно обговорюється і на Заході, і всередині України. На це вже емоційно відповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, а президент Володимир Зеленський назвав основні причини, чому все йде не так швидко.

Про це він сказав в інтерв’ю ELMUNDO.

"Що означає досягти значних результатів? Кожен пройдений кілометр коштує життів. Для нас найбажаніший результат — звільнення нашої території, але й збереження наших людей. Якщо поля заміновані, ми не можемо відправити наших солдатів помирати. У реальному житті, на жаль, ціна дуже висока і життя наших військових дуже дорогі. Люди — це не ресурс, як для росії, а наше найбільше багатство", — наголосив Зеленський.

За його словами, головне, що люди вмотивовані та що Україна йде до перемоги.

"Нам просто потрібен час, хоча іноді й час не за нас. У нас були зливи, які сповільнили просування. Партнери постачають зброю повільніше, ніж очікувалося, а для нас важливо мати всю зброю до того, як ми почнемо", — розповів президент.

Він додав, що Україні вже доводилося зупиняти наступ, бо артилерія прибула надто пізно. Головний двигун, зазначив Зеленський, — наші військові, і вони щодня просуваються вперед.

"Чи вважаю за краще я, щоб він (контрнаступ, — ред.) тривав два місяці і щоб загинули тисячі людей, або щоб він тривав чотири місяці і щоб загинуло менше людей? Людські життя найважливіші", — резюмував Зеленський.

Зазначимо, хоча комусь контрнаступ ЗСУ видається "повільним", насправді українські воїни впевнено просуваються вперед, хоча кожен метр землі дається неймовірною ціною.

Як повідомляв "Телеграф", днями міністр оборони Олексій Резніков заявив, що звільнення нашими військовими населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях у червні не є основною подією українського контрнаступу. Головне — попереду і коли воно станеться, всі зрозуміють, про що йдеться.