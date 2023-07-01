Накопичують ракети і вибудовують нову тактику: у ЗСУ попередили про підступні плани окупантів

росія "приходить до тями" після заколоту ватажка "вагнерівців" євгена пригожина, — Ігнат

Зараз росія не завдає масованих ударів територією України, ймовірно, вона накопичує ракети. Ворог може використовувати їх для якихось підступних намірів.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Очевидно, ворог щось накопичує, припасує для якихось більш підступних намірів. Можна лише припускати, що у них в голові після тих подій, що сталися в росії", — зазначив він.

Ігнат висловив думку, що зараз росія "приходить до тями" після заколоту ватажка "вагнерівців" євгена пригожина.

У той же час ворожа авіація, за його словами, продовжує атакувати Україну. Тактична авіація рф завдає ударів керованими авіаційними бомбами на лінії фронту.

Також окупанти повернулися до атак півдня України керованими авіабомбами та ударними БПЛА типу "Ланцет", розповіла керівник Об’єднаного прес-центру ОК "Півдня" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що до цього росіяни витримували певну паузу, проте тепер знову активізувалися, що може бути пов’язане з нестачею росіян боєприпасів.

"Це говорить про те, що у них є певні складнощі з роботою артилерії. Також це може свідчити про те, що ворог певний час бере тактичну паузу для того, щоб збудувати нову тактику. Вони бачать, що попередня тактика успіхів не мала", – пояснила Гуменюк.

Раніше "Телеграф" розповідав, що голова ГУР Кирило Буданов попередив, що росіяни завершили технічну підготовку для того, щоби влаштувати штучну техногенну катастрофу на Запорізькій АЕС.