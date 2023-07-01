Відпустку та звільнення з ЗСУ для бійців оформлятимуть по-новому: що змінилося з 1 липня

Для отримання необхідних документів тепер не треба повертатися до військової частини

З 1 липня в Україні суттєво спростили порядок надання військовослужбовцям відпусток чи звільнення з лав ЗСУ.

Як поінформувала заступниця голови Міноборони Ганна Маляр, відтепер для цього військовослужбовцеві не потрібно повертатися для цього у військову частину.

Таким чином, у період дії воєнного стану ті військовослужбовці, які були визнані непридатними для подальшого проходження служби або яким було призначено відпустку після хвороби чи поранення, можуть отримати необхідні документи у територіальному центрі комплектації за допомогою електронного документообігу, а не у військовій частині.

Вона зазначила, що цей порядок регулюється законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань, пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану", який напередодні було підписано президентом.

Також Маляр нагадала, що всю необхідну інформацію про те, що робити військовослужбовцям після поранення, можна знайти на відповідному ресурсі Міноборони.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про різні фінансові виплати військовослужбовцям в Україні. Розмір фінансового забезпечення залежить багатьох чинників.