Війна — день 494: ЗСУ просуваються на фронтах, а окупанти готуються до нових ракетних ударів

Оперативно про головне 2 липня

Українські військові протягом 494 днів стримують російське вторгнення в Україну, а місцями успішно просуваються, вибиваючи окупантів із зайнятих позицій. При цьому для росіян спроби зупинити просування ЗСУ обертаються величезними втратами як в особовому складі, так і в бойовій техніці. Проте інтенсивність боїв продовжує залишатися високою, а українців попередили, що загарбники можуть готувати черговий підступний удар.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 2 липня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Парламентська асамблея ОБСЄ на пленарній сесії схвалила резолюцію щодо створення спеціального трибуналу для притягнення рф до відповідальності за скоєні в Україні військові злочини.

Протягом минулого дня росіяни здійснили 25 обстрілів громад Сумської області, зафіксовано 140 вибухів.

Загроза БпЛА у:

Кіровоградській;

Дніпропетровській;

Запорізькій областях.

00:00 На півдні України зафіксовано російські БПЛА, українців попередили про небезпеку

З даними за 29 червня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 491: ВСУ продовжують наступати, але війська росії чинить сильний опір

Про те, що відбувалося 30 червня, читайте у матеріалі: Війна — день 492: контрнаступ ЗСУ просувається, незважаючи на всі атаки окупантів

Інформацію за 1 липня, дивіться за посиланням: Війна — день 493: ЗСУ просуваються на півдні та зміцнюють позиції на кордоні Білорусі