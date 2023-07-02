ЗСУ наступають на чотирьох ділянках лінії фронту, а рф — на одній: свіжі карти боїв

Українські контрнаступальні операції триватимуть довше, ніж очікували деякі західні спостерігачі

Повномасштабна війна в Україні триває 494 дні. Українські війська здійснили контрнаступальні операції як мінімум на чотирьох дільницях лінії фронту. Своєю чергою, російські окупанти продовжують обмежені наступальні дії на рубежі Сватове — Кремінна, а також, реагуючи на українські операції навколо Бахмута, виводять сили з інших регіонів України.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Луганська область

Російські окупанти мають на меті захопити частину Луганської області, що залишилася, і просунутися на захід, у східну частину Харківської області й північну частину Донецької області.

За останню добу війська Росії продовжували обмежені наступальні дії на рубежі Сватове-Кремінна.

За інформацією Генштабу, противник вчиненив безуспішні наступальні дії в районі н. п. Новоселівське (16 км на північний захід від Сватового), Невське (18 км на північний захід від Кремінної), Діброва (6 км на південний захід від Кремінної) та Срібне лісництво (11 км на південь від Кремінної).

Водночас як стверджують російські блогери, українські війська безуспішно намагалися контратакувати у районі н. п. Торське (16 км на захід від Кремінної.

Бахмут

За останню добу українські війська просувалися з Приволжя (10 км на північний захід від Бахмута) трасою Е40 та в районі Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута)

За даними російських джерел, українські сили атакували біля Роздолівки (19 км на північний схід від Бахмута), внаслідок чого російські війська відступили приблизно на 150 метрів, а також біля Зайцево (22 км на південь від Бахмута) та Горлівки (26 км на північ від Бахмута). південь від Бахмута).

Також противник продовжує проводити обмежені наземні атаки та перекидати підрозділи ПДВ у район Бахмута.

Як повідомляють у Генштабі, російські війська провели безуспішні наступальні операції в районі Богданівки (8 км на північний захід від Бахмута) та Хромово (безпосередньо на захід від Бахмута).

Прессекретар Східної групи військ України полковник Сергій Череватий заявив, що ворог перекидає з лиманського напрямку в райони на північ від Бахмута невстановлений полк ВДВ і концентрують найкращі сили росії на бахмутському напрямку.

Донецьк

Російські війська провели безуспішні наступальні операції в районі Авдіївки, Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) та Мар’їнки (безпосередньо на південний захід від Донецька).

Також вони безуспішно проводили штурмові операції у районі зв. п. Мар’їнка, Перемога (5 км на південний захід від Донецька) та Новомихайлівка (30 км на південний захід від Донецька), а українські сили вели обмежений поступ у напрямку селища Піски (9 км на південний захід від Авдіївки).

Запорізька область

ЗСУ продовжили контрнаступальні операції на заході Запорізької області. Пов’язаний із кремлем російський блогер повідомляв, що контрнаступальні дії українських військ були у напрямку с. Роботине (14 км на південь від Орєхова) і просувалися на ділянці до 1,5 км завглибшки та 6 км завширшки.

Інший російський блогер стверджував, що українські сили чисельністю до взводу атакували у напрямку Роботине і станом на 1 липня все ще знаходяться як мінімум за 1,5 км на північ від Роботине.

Херсон та Миколаїв

Російські заходи безпеки на мосту через Керченську протоку, мабуть, уповільнюють російську логістику з росії в окупований Крим. Окупаційна "влада" Криму заявила, що на в’їзді на міст через Керченську протоку в Краснодарському краї утворилася велика пробка, а час очікування перевірки безпеки складає до двох годин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 2 липня російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. Частину об’єктів було знищено на підльоті до міста, а друга частина — вже над столицею.