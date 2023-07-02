Більшість України охопила повітряна тривога: що було причиною (оновлено)

У Чорному морі було зафіксовано вихід трьох ракетоносіїв

Після нічної ворожої атаки на столицю, вранці 2 липня, у більшій частині України було оголошено сигнал повітряної тривоги. Він був пов'язаний із загрозою ракетного обстрілу з боку окупантів.

У профільних моніторингових пабликах повідомляли про зліт Ту-22м3 у кількості 6 одиниць, які рухалися вздовж східного кордону з півдня на північ у напрямку аеродрому "Шайківка". Відповідно виліт був з аеродрому "Моздок".

Це було схоже на передислокацію шести бортів.

Військкор Андрій Цаплієнко писав у своєму Telegram-каналі, що крім шести бортів стратегічної авіації, що рухається на пускові рубежі, у Чорному морі було зафіксовано вихід трьох ракетоносіїв. Загальний залп — 16 "Калібрів".

UPD. Близько 8:00 почалися відбої.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 27 червня російські окупанти завдали ракетного удару по піцерії в Краматорську. В результаті є загиблі та постраждалі. Серед постраждалих виявилися іноземні громадяни, за що росії вже готують відповідь. Незабаром Службі безпеки України вдалося вийти на слід навідника ракет з цього громадського харчування. Затриманий зізнався, що збирав інформацію про роботу закладу та наявність відвідувачів, а потім передав її окупантам.