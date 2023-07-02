Українців викликають у військкомат: чи загрожує відповідальність за неявку до ТЦК без повістки

Адвокат пояснив, навіщо видають накази про необхідність з’явитись у ТЦК

В Україні деякі територіальні центри комплектації видали накази про обов’язкову явку всім чоловікам у військкомат. А якщо ні, то їм пригрозили кримінальною відповідальністю за ухилення від служби.

Втім, як розповів адвокат юридичної фірми "Міллер" Андрій Новак у коментарі "Українській правді", таке рішення є лише частково законним.

За його словами, ТЦК сповіщають населення про проведення мобілізаційних заходів, проте будь-яку відповідальність за неявку належить лише після вручення повістки.

Таким чином, за ігнорування цього наказу ніякої відповідальності не може бути, оскільки повістки вручаються конкретній людині під персональний підпис.

"Подібні накази ТЦК видають щоразу, як триває дія воєнного стану та мобілізації. Основна мета — повторне оповіщення військовозобов’язаних для подальшої явки до ТЦК", — зазначив адвокат.

Як повідомлялося раніше, днями в Україні розширили список осіб, яких можуть призвати до лав ЗСУ під час мобілізації. Зокрема це стосується осіб, які мають родичів з інвалідністю.