Тисячі окупантів та сотні одиниць техніки: озвучено втрати росіян за тиждень

ЗСУ продовжують знищувати окупантів

За минулий тиждень українські військові успішно "демілітаризували" понад п’ять тисяч російських окупантів.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк у своєму telegram-каналі

За його словами, з 26 червня по 2 липня окупанти втратили 5030 осіб, а також 476 одиниць бойової техніки та важкого озброєння. Серед них:

22 танки;

82 бойові броньовані машини;

154 артилерійські системи;

13 РСЗВ;

5 установок ППО;

81 одиниця автотехніки;

31 одиниця спецтехніки.

Крім того, у зазначений період українські сили ППО збили 1 літак, 2 ракети та 85 безпілотників.

Як повідомлялося раніше, у червні українські захисники побили кілька рекордів за кількістю знищеної техніки різних типів. Зокрема, за цей місяць росіяни втратили рекордну кількість артилерії (688 одиниць), систем ППО (56) та спецтехніки (122).

Крім того, саме в червні ЗСУ знищили "ювілейний" 4000-й танк загарбників. Загалом за 16 місяців війни росія втратила 120-130 танкових батальйонів.