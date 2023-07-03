Війна — день 495: росіяни перейшли у наступ на ряді напрямків, точаться важкі бої

Оперативно про головне 3 липня

Українські військові продовжують стримувати повномасштабне російське вторгнення протягом 495 днів, продовжують проводити наступальні дії на ряді напрямків, а їхнє просування найбільш помітне на півдні країни. Тим часом росіяни стягують резерви на східний напрямок і подекуди починають проводити зустрічні атаки, через що активні бойові дії продовжуються по всій лінії фронту. Не зупиняється і повітряний терор, внаслідок якого страждають цивільні об’єкти.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 3 липня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 За минулий тиждень ЗСУ знищили понад п’ять тисяч окупантів, кілька сотень одиниць бойової техніки та важкого озброєння.

Про те, що відбувалося 30 червня, читайте у матеріалі: Війна — день 492: контрнаступ ЗСУ просувається, попри всі атаки окупантів

Інформацію за 1 липня, дивіться за посиланням: Війна — день 493: ЗСУ просуваються на півдні та зміцнюють позиції на кордоні Білорусі

З даними за 2 липня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 494: окупанти завдали удару по Києву, а ЗСУ просуваються на фронтах