ЗСУ атакують відразу на кількох напрямках, при цьому стримуючи наступ ворога: свіжі карти боїв

Захисники України продовжують протистояти російському агресору

Українські військові мають тактичні успіхи в західній частині Донецької області, тоді як противник продовжує спроби захопити позиції в Луганській області.

Про це йдеться у звіті ISW за минулу добу.

Бої у Луганській та Харківській областях

На ділянці фронту Куп’янськ – Сватове – Кремінна продовжуються позиційні бої. Російські джерела писали, що ЗСУ намагалися атакувати в районі Новоселівського, Торського, Діброви та Кузьміно.

Бої у Луганській та Харківській областях

Водночас російська армія активізувалася в районі Кислівки та намагалася атакувати наші позиції у Білогорівці.

Бої у Донецькій області

Українські військові продовжують просуватися у районі Бахмута. Зокрема, наші захисники просунулися на південний захід від Кліщіївки.

Бої за Бахмут

Водночас, противник перекинув підкріплення в район біля траси E40 в районі Дубове — Василівка в районі Бахмута. Також ворог робив безуспішні спроби атак у районі селища Хромове та в районі Богданівки.

Крім того, активно діяв противник і на напрямі Авдіївка – Донецьк.

Бої у Донецькій області

Бої у Запорізькій та Херсонській областях

Наші військові успішно просунулися на північний схід від Володимирівки, що за 12 км на південний схід від Вугледару на кордоні із Запорізькою областю. У цьому районі противник відбив нашу спробу наступу на Микільське.

Бої у Запорізькій області

Водночас противник атакував у районі Рівнопіль і нібито відбили невказані позиції.

Великі успіхи ЗСУ мають в районі Роботино (13 км на південь від Орєхова), де вдалося захопити першу лінію російської оборони на захід від населеного пункту.

На Херсонщині ЗСУ займають обмежені позиції в районі Антонівського мосту на лівому березі Дніпра. Водночас, російські джерела писали, що нібито успішно знищили всі українські сили на цих позиціях.

Бої у Херсонській області

Раніше Телеграф писав про те, що стали відомі втрати росіян за тиждень.