ЗСУ атакують відразу на кількох напрямках, при цьому стримуючи наступ ворога: свіжі карти боїв
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Захисники України продовжують протистояти російському агресору
Українські військові мають тактичні успіхи в західній частині Донецької області, тоді як противник продовжує спроби захопити позиції в Луганській області.
Про це йдеться у звіті ISW за минулу добу.
Бої у Луганській та Харківській областях
На ділянці фронту Куп’янськ – Сватове – Кремінна продовжуються позиційні бої. Російські джерела писали, що ЗСУ намагалися атакувати в районі Новоселівського, Торського, Діброви та Кузьміно.
Водночас російська армія активізувалася в районі Кислівки та намагалася атакувати наші позиції у Білогорівці.
Бої у Донецькій області
Українські військові продовжують просуватися у районі Бахмута. Зокрема, наші захисники просунулися на південний захід від Кліщіївки.
Водночас, противник перекинув підкріплення в район біля траси E40 в районі Дубове — Василівка в районі Бахмута. Також ворог робив безуспішні спроби атак у районі селища Хромове та в районі Богданівки.
Крім того, активно діяв противник і на напрямі Авдіївка – Донецьк.
Бої у Запорізькій та Херсонській областях
Наші військові успішно просунулися на північний схід від Володимирівки, що за 12 км на південний схід від Вугледару на кордоні із Запорізькою областю. У цьому районі противник відбив нашу спробу наступу на Микільське.
Водночас противник атакував у районі Рівнопіль і нібито відбили невказані позиції.
Великі успіхи ЗСУ мають в районі Роботино (13 км на південь від Орєхова), де вдалося захопити першу лінію російської оборони на захід від населеного пункту.
На Херсонщині ЗСУ займають обмежені позиції в районі Антонівського мосту на лівому березі Дніпра. Водночас, російські джерела писали, що нібито успішно знищили всі українські сили на цих позиціях.
Раніше Телеграф писав про те, що стали відомі втрати росіян за тиждень.