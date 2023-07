Вона боролася з агресором на своєму "фронті": померла письменниця, поранена при ударі по Краматорську

Загибла активно допомагала Україні поза полем бою

1 липня померла відома українська письменниця Вікторія Амеліна, яка зазнала тяжких поранень під час ракетного удару по Краматорську 27 червня.

Про це повідомляє портал pen.org.ua.

За життя письменниці останніми днями боролися лікарі лікарні Мечникова у Дніпрі, але, на жаль, врятувати її не вдалося.

Вікторія Амеліна народилася 1 січня 1986 року у Львові, а шкільні роки провела у Канаді. 2014 року вона випустила свій перший роман під назвою "Синдром листопада, або Homo Compatiens". Після цього вона присвятила себе написанню дитячих книг, а в 2017 році випустила новий роман "Дім для Дому", який потрапив до коротких списків кількох міжнародних премій.

2021 року Амеліна стала лауреаткою літературної Премії імені Джозефа Конрада-Коженевського, після чого заснувала Нью-Йоркський літературний фестиваль. Його проводили у селищі Нью-Йорк у Бахмутському районі Донецької області.

27 червня письменниця, яка також була документатором військових злочинів в організації Truth Hounds, була у Краматорську разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників. Того вечора вони вирушили на вечерю до ресторану Ria Lounge у центрі міста, куди й прилетіла ракета росіян. Внаслідок жахливого теракту агресора загинули 13 людей, близько 60 отримали різні поранення.

Колеги Амеліної розповідають, що останнім часом вона займалася написанням книги англійською мовою War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War. У ній описується історія українських жінок, які документують військові злочини, та їх життя під час війни.

Крім того, Вікторія активно боролася за виділення Україні необхідного озброєння та вимагала створити міжнародний трибунал для винуватців страшних подій в Україні.

Раніше "Телеграф" писав, що відбувалося у перші хвилини після удару по ресторану у Краматорську.