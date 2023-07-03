Україну вночі атакували "шахедами": що відомо про наслідки

Жодному із дронів не вдалося досягти визначеної цілі

Допоки українські військові мають успіхи на окремих ділянках фронту, окупанти продовжують "кошмарити" мирне населення України. В ніч на 3 липня у низці регіонів оголошувалася повітряна тривога, пов'язана із запуском безпілотників типу Shahed-136/131. Нашим захисникам вдалося знищити на підльоті 13 цілей.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних Сил ЗСУ. Військові підкреслюють, що всього ворог використав 17 БПЛА, однак жодний із тих, яким вдалося оминути засоби ППО, не досягнув наміченої мети.

Як зазначається у повідомленні, початково ворог атакував південні, східні та центрільні області.

"В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Решта — не досягли своїх цілей. Попередньо без втрат", — підкреслюють представники ЗСУ.

Слід також зазначити, що 3 липня відзначають своє професійне свято зенітні ракетні війська ПС, котрі є однією із важливих складових протиповітряної оборони України.

Нагадаємо, що нічні атаки ворога вже стали новою "традицією" за останні кілька тижнів — напередодні вночі безпілотники також атакували кілька областей країни.