"Ескалація найвищого рівня": нардеп пояснив, чому Байден проти швидкого вступу України до НАТО

Різкі кроки Вашингтона не повинні призвести до до різких дій з боку росії

Головний бенефіціар НАТО – Сполучені Штати Америки не сприймають пришвидшений рух України до Альянсу, адже це, за розрахунками Білого дому, може спровокувати ескалацію конфлікту з рф.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив народний депутат від фракції "Голос", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

"Спрощення процедури на кшталт фінського кейсу Сполучені Штати щодо України не сприймають і не заохочують. Зверніть увагу, кожному кроку, до якого вдаються США, передує певний моніторинг і аналіз: призведе чи не призведе цей крок до різких дій з боку росії. Чи буде якась ескалація, чи збільшиться загроза використання ядерної зброї", — каже нардеп.

На його думку, якщо США приходять до висновку, що загроза не збільшиться, то вони роблять крок. Так у нас з'явилися спочатку артилерія, згодом HIMARS, потім важка бронетехніка, наступного року (не раніше) з'являться F-16 тощо.

"Але кожного разу, перед тим, як наважитись на якийсь крок, американці аналізують. Будь-якого різкого кроку вони уникають. Прискорена процедура, швидкий процес приєднання України до НАТО, з їхньої точки зору — це різкий крок, що здатний призвести ескалації найвищого рівня. Це їхні міркування, це їхня логіка", — пояснив Сергій Рахманін.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден виступив проти надання Україні можливості вступу до НАТО за спрощеною системою.

Першу частину інтерв’ю з Сергієм Рахманіним н сайті "Телеграф" читайте у вівторок, 4 липня, вранці.