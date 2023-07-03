Його фото бачили багато українців: на війні загинув відомий розвідник

Розрахунок героя знищив близько 20 одиниць російської важкої техніки

В Україні триває повномасштабна війна з росією, яка щодня забирає життя наших громадян. Трагічна новина прийшла до батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України, яка втратила свого побратима.

Про це повідомляється на офіційній сторінці К-2.

Як стало відомо, у бою проти російських окупантів загинув Леонід Краснов (позивний "Мессі"). Він був відомим розвідником і воював у батальйоні практично з самого його заснування.

"Саме його ви могли бачити на заставках деяких відео підрозділу. Леонід володів усіма вогневими засобами — від автомата до Javelin'а. Брав участь в обороні низки населених пунктів Луганської та Донецької областей, де і загинув. Тільки в його розрахунку (міномет та Javelin) близько 20 одиниць знищених БМП та танків противника, зупинені ворожі колони, знешкоджена жива сила. Був нагороджений нагрудним знаком "Золотий хрест", відзнакою Головнокомандувача Збройних Сил України, орденом "За мужність" III ступеня та іншими нагородами", — розповідають його побратими з К-2.

Воїни висловили повагу загиблому розвіднику та його батькам. Обіцяють пам’ятати та помститися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на війні загинув батько чотирьох дітей, котрий пішов воювати добровольцем.

Також ми повідомляли, що на фронті загинув уболівальник "Динамо", який був самовідданим воїном.