Зеленський сказав, без чого не буде перемоги: "Не можемо цього уявити"
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що кінцевою метою є визволення тимчасово окупованого Криму.
Про це він сказав в інтерв’ю CNN.
"Ми не можемо уявити Україну без Криму. І поки Крим перебуває під російською окупацією, це означає лише одне: війну ще не закінчено", — сказав він.
На питання про те, чи існує сценарій, за якого може бути світ без Криму, він відповів наступне:
"Тоді це не буде перемога".
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