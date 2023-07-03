Зеленський сказав, без чого не буде перемоги: "Не можемо цього уявити"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кінцевою метою є визволення тимчасово окупованого Криму.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN.

"Ми не можемо уявити Україну без Криму. І поки Крим перебуває під російською окупацією, це означає лише одне: війну ще не закінчено", — сказав він.

На питання про те, чи існує сценарій, за якого може бути світ без Криму, він відповів наступне:

"Тоді це не буде перемога".

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