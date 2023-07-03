"У ЗСУ буде успіх": відомий волонтер розповів, коли чекати на результати наступу

ЗСУ стають дедалі технологічнішими військами

Війна в Україні стає все більш технологічною, а під час контрнаступу, який зараз уже йде повним ходом, ЗСУ використовують найпередовіші системи.

Про це розповів фундатор волонтерського фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега в інтерв’ю "LB".

Згідно з його прогнозом, війна в Україні вже за рік-два стане ще більш "айтішною". При цьому Дейнега не зважився робити якісь висновки щодо термінів закінчення війни, але впевнений, що цього року на ЗСУ чекає успіх на полі бою.

"Ми зчепилися (з росіянами – Ред.) і дуже повільно просуваємось. Але так само було і в Харківській операції. Ми дуже тривалий час чоло в чоло бились в Ізюмі, потім вони посипались – і все, ми звільнили величезну територію. Побачимо, як буде тут", — каже волонтер, додаючи, що "я думаю, що, швидше за все, у якийсь момент ми їх перемолемо і підемо вперед".

Дейнега зазначив, що за вищесказаним вже стоїть відповідний набір рішень.

"Зокрема, наприклад, під військову літню операцію певним підрозділам, які найкраще працюють саме в атакувальних операціях, ми допомогли побудувати те, що називається Blue Force Tracking. Це коли машини бачать одна одну на полі бою. І командир має об'єктивний контроль над тим, хто де перебуває. Це вже війна п'ятого покоління. Це те, в чому ми сильно попереду", — наголосив засновник "Повернись живим".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський пояснив "повільний" контрнаступ ЗСУ.