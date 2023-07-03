Удар "Шахеда" по п’ятиповерхівці у Сумах: з’явилися моторошні відео прильоту та наслідків

Внаслідок дронової атаки є загиблі та постраждалі

У мережі з’явилися кадри з моменту влучання ворожого дрону "Шахед" по житловому будинку в Сумах під час сьогоднішньої атаки. Також ЗМІ опублікували фотографії наслідків цієї події.

Так, у Telegram-каналі "Січ" оприлюднили відео, яке було знято одним із місцевих жителів міста Суми. З вікна він зняв момент прильоту по житловій багатоповерхівці, яка знаходилася попереду. В результаті над будівлею піднявся величезний стовп диму, а в будинку почалася пожежа.

Увага! У відео є нецензурна лексика!

Водночас видання "Суспільне. Суми" повідомляє, що будинок отримав значні пошкодження. За попередньою інформацією, внаслідок прильоту постраждали 16 людей. Одна людина загинула.

"Нам кажуть: "Ідіть в укриття, йдіть додому". А де укриття? Де будинок? Нам нікуди йти", - кажуть жителі зруйнованої п’ятиповерхівки.

У пресслужбі МВС України повідомляють, що рятувальники ліквідують наслідки ворожої атаки по центральній частині міста.

"Ворожі удари призвели до значних руйнувань у центрі обласного центру. До місця події негайно прибули рятувальники, які почали ліквідацію наслідків", — йдеться в повідомленні.

Співробітники ДСНС проводять розбір завалів, а також ліквідують загоряння.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 2 липня Київ був атакований ворожими дронами. Також окупанти били комплексами С-300 у напрямку Запоріжжя.