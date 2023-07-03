Адмірал НАТО висловився щодо "повільного" контрнаступу ЗСУ

Слід враховувати, що українські воїни наступають через мінні поля та інші інженерні загородження

Командування Збройних сил України робить правильний хід, проводячи контрнаступ обережно, попри розмови навколо про надто повільні темпи наступальної операції. Це допоможе уникнути великих втрат під час пошуку можливих проривів.

Таку заяву сьогодні, 3 липня, зробив Голова оборонного комітету НАТО, лейтенант-адмірал Роб Бауер, пише Reuters.

Він наголосив, що українські військові наступають через мінні поля та інші інженерні загородження, а тому їм може знадобитися більше часу. Бауер навів приклад, коли на прорив оборони уходив далеко не один тиждень.

"Ми бачили в Нормандії під час Другої світової війни, що союзникам знадобилося сім, вісім, дев’ять тижнів, щоб фактично прорвати оборонні лінії німців. Тому не дивно, що це відбувається не так швидко", — сказав голова оборонного комітету НАТО.

Також Роб Бауєр додав, що люди не повинні вважати контрнаступ ЗСУ "легкою прогулянкою", де всі дії розгортатимуться швидко і без перешкод.

"Це надзвичайно складна операція, і я думаю, що те, як вони (ЗСУ, — Ред.) її проводять, заслуговує на похвалу", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що євродепутат Ян Ващиковський зробив заяву щодо контрнаступу ЗСУ і заявив, що Україна нібито має 3-4 місяці, щоб показати значні результати. А якщо ні, то ЄС почне підштовхувати країну на переговори з росією і вимагати заморозити війну.