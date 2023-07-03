Lipton, Rexona, Domestos: виробника брендів визнано спонсором війни з Україною, чим йому це загрожує

Компанія ніби-то виступає проти війни, але продовжує сплачувати великі податки до російської казни

Україна внесла до списку міжнародних спонсорів війни британську корпорацію Unilever. Причиною стало те, що за півтора роки повномасштабного вторгнення компанія не припинила співпрацю з росією, більше того, її прибутки лише збільшилися.

Про це повідомили у Національному агентстві з питань запобігання корупції. У відомстві наголосили, що компанія має припинити вести свій бізнес у росії.

Британській корпорації Unilever належать понад 400 популярних брендів, зокрема й популярні в Україні Domestos, Lipton, Axe, Dove, Timotei та інші. Продукція виробляється на 280 підприємствах у всьому світі. Примітно, що керівництво компанії заявляло, що не підтримує війни росії в Україні і на початку повномасштабного вторгнення пообіцяло піти з російського ринку. Але цього не сталося, і більше того, прибуток компанії за останній рік суттєво збільшився: з 4,8 млрд рублів (56 млн євро) у 2021 році до понад 9,2 млрд рублів (108 млн євро) у 2022 році.

Незважаючи на "антивоєнну позицію" компанії її підприємства та офіси в Омську, Єкатеринбурзі, Санкт-Петербурзі та Тулі продовжують працювати. За словами голови НАЗК Олександра Новікова, нове керівництво компанії має зробити правильний вибір, інакше в історію Unilever увійде як співучасник росії у війні проти України.

"Іноді виробники обіцяють, що їхня продукція знищить усю нечисть та мікроби у ванній кімнаті, а буває, що компанія-виробник таких засобів сама підтримує нечисть, яка краде з ванних кімнат унітази… Unilever не може виступати проти війни, паралельно сприяючи військовій машині путіна . Ми внесли цю компанію до списку Міжнародних спонсорів війни, оскільки їхні сотні мільйонів податкових внесків до бюджету росії допомагають фінансувати війну проти України і можуть у такий спосіб навіть побічно фінансувати якусь групу російських найманців. У Unilever є новий генеральний директор Хайн Шумахер, тому їм потрібен новий старт, тому що вони мають відповідати цінностям прав людини. Unilever має покинути росію зараз чи історія запам’ятає її співучасть у цій війні", — наголосив він.

Важливо відзначити, що таке рішення НАЗК не означає, що товари цих брендів зникнуть з українських магазинів. Як зазначили в НАЗК, головна мета — це репутаційний тиск на Unilever із боку всього демократичного світу. В Україні хочуть, щоб ця компанія та інші зрозуміли, що їм не вигідно співпрацювати з росією та закрили свій бізнес у країні-агресорі.

Бренди, що належать компанії Unilever

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що магазини відмовляються від товарів Bonduelle. Французька компанія не пішла з росії і, більше того, надає гуманітарну допомогу російським солдатам.