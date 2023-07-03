Портрет війни: фото відомого кінорежисера вразило мережу

Пост режисера вразив багатьох українців

Повномасштабна війна в Україні безпосередньо торкнулася величезної кількості наших громадян, завдаючи їм духовних та фізичних ран. Отримуючи останні, багатьом доводиться вчитися жити заново в інвалідних візках або з протезами.

На жаль, все це є реальним портретом війни, який зобразив режисер-документаліст Віталій Манський.

На зробленому ним фото у центрі Львова можна на власні очі побачити, до чого призвела російська агресія. Лише на одному кадрі з мирного міста зафільмовано одразу чотири людини, на яких помітні наслідки війни — чоловіки та жінки, молоді та не дуже.

"Розгляньте цю фотографію. Недільний, прекрасний, відпочиваючий Львів, що знаходиться в глибокому тилу...", - пише Манський.

Пост режисера вразив багатьох українців. Вони почали активно його зберігати на свої сторінки та коментувати. Зараз вже лише оригінальне повідомлення Манського набрало вже понад 400 репостів, 100 коментарів та тисячі реакцій.

А ще є і "неофіційні" повідомлення, які також активно поширюються мережею.

Люди не приховують емоцій та показують свій біль у коментарях.

Для довідки: Віталій Манський народився у Львові і є російським та латвійським режисером документального кіно, кінопродюсером та громадським діячем. Декілька фактів з його біографії:

у березні 2014 року підписав відкритий лист "Ми з Вами!" КіноСоюзу на адресу українських кінематографістів;

у 2018 році підтримав звернення Європейської кіноакадемії на захист ув’язненого в росії українського режисера Олега Сенцова;

у лютому 2022 року виступив проти вторгнення росії в Україну. 23 квітня 2022 року виступив на антивоєнному мітингу у Ризі;

7 вересня 2022 року МВС Росії оголосило Манського у розшук;

16 червня 2023 року Міністерство юстиції росії включило його до списку фізичних осіб — "іноагентів".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відео сержанта Маркуса зібрало мільйони переглядів за добу. Він показав, як відбувається контрнаступ ЗСУ.