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Війна — день 496: ЗСУ продовжує звільняти українську землю, але повітряний терор окупантів не припиняється

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Бої за Україну тривають 496 днів Новина оновлена 04 липня 2023, 00:10
Бої за Україну тривають 496 днів

Оперативно про головне 4 липня

Українські військовослужбовці продовжують знищувати російських окупантів упродовж 496 днів. Внаслідок вжитих наступальних дій ЗСУ змогли досягти успіхів у західній частині Донецької області, тоді як противник продовжує спроби захопити позиції в Луганській області. Завдяки активним діям сил оборони під український контроль за останній тиждень повернулося 40 квадратних кілометрів захоплених росіянами територій. Своєю чергою, окупанти зривають злість на мирних громадянах і продовжують влаштовувати повітряний терор, внаслідок якого гинуть люди.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 4 липня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

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Інформацію за 1 липня, дивіться за посиланням: Війна — день 493: ЗСУ просуваються на півдні та зміцнюють позиції на кордоні Білорусі

З даними за 2 липня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 494: окупанти завдали удару по Києву, а ЗСУ просуваються на фронтах

Про те, що відбувалося 3 липня, читайте у матеріалі: Війна — день 495: росіяни перейшли у наступ на ряді напрямків, точаться важкі бої

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#Україна #Росія #Війна