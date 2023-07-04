ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти стягують туди військову техніку: свіжі карти боїв

Українські війська тиснуть ворога на чотирьох ділянках фронту

Триває 496 день повномасштабної війни з російськими окупантами, українські війська ведуть контрнаступальні дії на чотирьох ділянках фронту. На півдні українським воїнам вдалося звільнити 154,4 квадратних кілометри територій, але росіяни накопичують військову техніку у тилу окупованої частини Запорізької області.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, росіяни зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Ідуть важкі бої, протягом доби сталося понад 30 бойових зіткнень.

Харківська та Луганська області

Обидві сторони вели обмежені атаки на лінії Сватово-Кременна та на південь від Кремінної. Голова Чечні Рамзан Кадиров підтвердив, що чеченський спецназ "Ахмат" продовжує діяти в районі Кремінної.

Харківська та Луганська області

Донецька область

І українські і російські війська продовжили наземні атаки у районі Бахмута. Генштаб України повідомив, що окупанти без успіху наступали на захід від Бахмута та на північний захід від міста в районі Оріхово-Василівки, Міньківки та Богданівки.

Бахмутський напрямок

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що 3 липня, українські війська продовжили просуватися на Бахмутському напрямку. На геолокаційних кадрах видно, що Сили оборони просунулися на захід від Клищіївки.

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни вели невдалі наступи в районі Авдіївки, також українські війська відбили 14 російських наземних атак біля Мар’їнки.

Донецька область

Геолокаційні кадри свідчать, що російські війська трохи просунулися на південний схід від Першотравневого.

"Південна вісь"

Українські війська продовжували вести обстріл уздовж кордону між західною Донецькою та східною Запорізькою областями. Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони продовжують успішні наступальні дії на Новосільському, Старомайорському, Новодаровському та Приютенському напрямках.

Маляр додала, що українські війська звільнили додатково 28,4 квадратних кілометрів на півдні України, всього за невизначений термін (імовірно з початку українських контрнаступних операцій на початку червня) – 154,4 квадратних кілометри.

Запорізька область

2 червня українські війська здійснили наземні атаки на заході Запорізької області. Маляр повідомила, що ЗСУ вели наступальні операції у напрямку Новоданилівки та Роботиного.

Окупанти накопичують військову техніку у тилу окупованої частини Запорізької області. На супутникових знімках видно нові гелікоптери та техніку в аеропорту Бердянська. Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що росіяни стягують військові гелікоптери до Бердянська та Кирилівки.

Херсонська та Миколаївська області

Директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що енергетична ситуація на ЗАЕС залишається "надзвичайно крихкою" через бойові дії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що заступник міністра оборони Ганна Маляр пояснила, що зараз ЗСУ створюють необхідні для контрнаступу умови — посилено бомбардують росіян. Приблизно кожні 70 хвилин на фронті знищується важливий військовий об’єкт окупантів.