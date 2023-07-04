Контрнаступ ЗСУ: Данілов назвав головне завдання на цьому етапі

Зараз війна на знищення дорівнює війні за кілометри

Головне завдання Збройних сил України на цьому етапі контрнаступу — максимальне знищення техніки російських окупантів, а також їхньої живої сили.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

"Сили оборони України на даному етапі активних бойових дій виконують завдання номер один — максимальне знищення живої сили, техніки, складів пального, боєкомплектів, командних пунктів, артилерії та сил ППО російської армії", — наголосив він.

Данілов також наголосив, що останні дні були особливо "врожайними". Нині війна на знищення дорівнює війні за кілометри.

"Більше знищено — більше звільнено. Чим ефективніше перше, тим більше друге. Діємо спокійно, виважено крок за кроком", - підсумував секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський пояснив, чому контрнаступ ЗСУ йде не в таких темпах, як на те очікували деякі. За його словами, бажаним результатом є звільнення всіх окупованих територій, але при цьому головним залишається і збереження життя наших військових.